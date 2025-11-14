チワワを愛情たっぷり育てた飼い主さん。その結果、５年後にみせた『カワイイハラスメント』がSNSで大バズり！投稿は記事執筆時点で197万回も再生されるほど話題になり、「オモロ可愛い～カワハラ♡」「心奪われた♡」「笑いましたw」と多くのInstagramユーザーの心を奪っています！

【動画：5年間、チワワを愛情たっぷりに育てた結果】

愛情をかけてお世話した結果…

Instagramアカウント「やま すけ(@dmiakr2023)」さまは、チワワの多頭飼い生活をユニークな編集で紹介しています。

今回投稿されたのは、チワワを愛情かけて５年間、お世話した結果をまとめたもの。どうやら数々の『カワイイハラスメント』を受けているようで……！？

まずは布団を独占される！どうやら投稿主さんのチワワ・こめちゃんは、我が物顔で飼い主さんの布団に入り、まるで「自分も人間です」と言うようにきちんと掛け布団をかけて仰向けで眠るのだとか！

さらに、「布団を片付けたいから起きて～」と起こしても、思春期の子供のようになかなか起きてくれません！

テレビのチャンネル権も可愛さゴリ押しで独占！テレビのチャンネルを変えようものなら……

「チャンネルはそのままや！」とストップがかかるのだそう。もはやこの家の主人並みに全てを独占する“カワハラ”の連発です！

カワハラ被害が続出！

チワワたちによるカワハラ被害は止まることを知りません！

一般的に、飼い主さんが帰ってくると、喜んでお出迎えする犬が多いと言われる中、チワワたちは……

もちろん、お出迎えはありません！（笑）布団に横になったまま、帰宅した飼い主さんが近づいてくると、視線だけを寄越して「おう、おかえり！」と気持ちを伝えてくれるのみ。それもまたカワイイ～♡

でも、飼い主さんがお土産を持って帰ってきたことを察知すると……

玄関まで走っていき、全力でお出迎え！な、なんて現金な！！（笑）でもそんなわかりやすいところも可愛いんですよね！

それでも許しちゃう可愛さが話題に

こうして愛情たっぷりかけて育てたチワワさんたちは、立派なカワイイハラスメントを毎日連発するチワワへと成長！毎日止まることを知らない“カワイイ”に振り回されることが幸せな飼い主さんなのでした♡

チワワによるカワイイハラスメント被害の数々をまとめた投稿は、Instagramで大バズり！あまりの可愛さに、197万回再生を突破しています。

コメント欄には「オモロ可愛い～カワハラ♡」「心奪われた♡」「笑いましたw」などの声が殺到し、多くのユーザーを虜にしました！

Instagramアカウント「やま すけ」さまでは、今回ご紹介したようなチワワ多頭飼いの暮らしが多数更新されています。わかりやすく面白い投稿ばかりなので、ぜひチワワにまみれた幸せな生活を覗いてみてくださいね！

こめちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「やま すけ(@dmiakr2023)」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。