Rain Treeの綾瀬ことりが、11月14日より放送のカラオケの鉄人 コラボミックスの新CM『ここが私の新聖地。』篇に出演する。

綾瀬は、デビュー後初の単独CM出演に。CMでは、友人とカラオケに訪れた際に特別な体験へと案内され、コラボルームでの推しグッズを見せ合う様子や、コラボドリンクを楽しむ瞬間、惹きつけるカラオケの様子など、全力で推し活を楽しむ姿が描かれている。CMソングには、3rdデジタルシングル「好きだよとどっちが先に言うのか？」を起用。

また、今回のコラボではRain Treeのコンセプトルームや利用特典、コラボドリンクなども用意されている。

・綾瀬ことり インタビュー

Q：CM出演が決まった瞬間、どんなお気持ちでしたか？

小学生の頃からカラオケに行くことが大好きだったので、このお話を聞いた時は本当に嬉しかったです！イベントの日の楽屋でこのお話を聞いたのですが、嬉しすぎてすぐお母さんに電話して伝えました。お母さんもすごく喜んでくれて、幸せでした！

Q：実際に撮影をしてみて、いかがでしたか？

アイドルさんやアニメとのコラボルームにずっと憧れていたので、自分たちのコラボルームを実際に見たときは本当に嬉しくて、感動しました。衣装もめちゃくちゃ好みで、私が昔アニメのキャラクターに夢中になっていた頃に着ていたファッションに似ていて、可愛くて着ることができて嬉しかったです！しかも実は昔、私も好きなキャラクターの痛バを組んだことがあったので、「自分の痛バを作ってただける日が来るとは…！」と思い、とても嬉しかったです！

Q：Rain Treeとのコラボが決まったとき、どう感じましたか？

コラボに携わることができて、本当に嬉しく思います。実は以前開催された、あるアニメとカラオケの鉄人がコラボした時に行きたいと思っていた のですが、なかなかタイミングが合わず行くことができませんでした。そんな中、このコラボのお話をいただいたので、とても運命のようなものを感じました。次こそはぜひ足を運べたらいいなと思います！

Q：オリジナルイラストを制作してみて、いかがでしたか？

とても楽しかったです！今まで色んなアニメのコラボカフェなどでコースターを集めていた こともあったので、「まさか自分がそのコースターを作る側になる日が来るなんて…！」 と、ワクワクしながら制作しました！完成したものを見たとき、メンバーがたくさん褒めてくれて、幸せな気持ちになりました！

Q：コラボミックスでは、実際にどんな体験をしたいですか？

コラボカフェなどは周りに沢山人がいるので写真を撮るのも緊張してしまいますが、コラボルームは推しを独り占め出来ちゃうので、たくさん写真を撮ったり、コラボドリンクもいっぱい飲んでコースターを集めたりしたいです！推しのイベントがあると日常生活のモチベにもなるので、私もみんなの頑張る理由になれたら嬉しいですし、素敵な思い出になったらいいなと思います！

（文＝リアルサウンド編集部）