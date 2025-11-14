『ポケモン』リコとテブリム、幸せの絆！ 第118話あらすじ＆場面カット解禁
アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第118話「リコとテブリム、幸せの絆！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
21日放送の第118話は、アンの誘いを受けて、「メタモンブロック探し」をするリコ。その途中、アンのダイケンキとバトル修行をすることに。
マスカーニャやカルボウを気遣い、自分のやりたいことを我慢しているように見えるテブリムに、リコは「テブリムのしたいことをしていいんだよ」と優しく伝える。しかし、その様子を見たアンは、どうやら思うところがあって…？
新章「ライジングアゲイン」編では『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』「後編・藍の円盤」のキャラ・ブルベリーグ四天王のタロ、カキツバタが登場。修行の舞台となるブルーベリー学園が描かれ、シアノ校長など新たな人物、ポケモンたちとのバトル、出会いが描かれる。
アンの誘いを受けて、「メタモンブロック探し」をするリコ。その途中、アンのダイケンキとバトル修行をすることに。マスカーニャやカルボウを気遣い、自分のやりたいことを我慢しているように見えるテブリムに、リコは「テブリムのしたいことをしていいんだよ」と優しく伝える。しかし、その様子を見たアンは、どうやら思うところがあって…？
