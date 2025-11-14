本格的な冬を前に、市民の交通安全を守るための冬支度です。山形市できょう、除雪車の出発式が行われました。雪道の安全を守る除雪作業も進化していました。

【写真を見る】県内初のシステムも導入！ 除雪車の出発式 雪道の安全を守る除雪作業も進化！（山形市）

雪道の安全に欠かせない除雪車。山形市では市内のおよそ１５１０キロの道を３３４台の車両で除雪作業にあたります。きょうはこの冬の安全な運行を願って出発式が行われました。

山形市で運行するのは主に、大きさの異なるこちらの４種類の車両です。最も大きい、幹線道路などで活躍する除雪グレーダーは、全長９．７ｍ、高さ３．４ｍと、この迫力です。

大塚美咲アナウンサー「こちらのロータリー除雪車は歩道や路肩に積もった雪を飛ばす機械です。このロータリーで雪を削り、上の部分から飛ばします」

■県内初のシステムが導入！

また、山形市と米沢市では今年から、県内初となる、積雪を自動で測るシステムが導入されました。



山形市道路維持課 前田真一 課長補佐「リアルタイムで積雪深がわかるようになったので、かなり出動判断がしやすくなったと思う」

市内１０カ所で深夜を含むＩ日４回、担当者が手作業で雪の深さを測っていましたが、今年から自動で計測されるようになります。

山形市道路維持課 前田真一 課長補佐「除雪もＤＸ化ということで除雪車も１人乗りとか自動なんかも試験をしているようですのでだんだんＤＸ化していくと思う」

除雪作業も日々進化しています。山形市では、来週、雪がふる予報も出されていて、除雪車の活躍も間近に迫っています。