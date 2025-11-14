【KGMA】INI、韓国授賞式でK-POP Overseas Artist受賞 4ヶ国語であいさつ
11人組グローバルボーイズグループ・INIが14日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）に出席。「K-POP Overseas Artist」を受賞した。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
木村柾哉は「このような賞をいただけて光栄に思います。いつも支えてくださっているMINI（ファンネーム）の皆さん、ありがとうございます」と日本語で感謝。田島将吾は「K-POP Overseas Artist賞を受賞できて光栄です。これからも頑張ります」と韓国語で語った。さらに西は英語、許は中国語でMINIへの感謝を伝えた。
その後、ステージではダンスブレイクから「DOMINANCE-KGMA ver.-」をパフォーマンス。迫力のある群舞を軸に、印象的な歌唱とラップで魅了した。
同授賞式は、韓国の日刊スポーツが主催する新たな大衆音楽授賞式として昨年設立。14日、15日の2日間にわたって、開催される。韓国の大衆音楽界に新しい視点を提供することを目的とし、国内外のファンから愛されてきたK-POPのさまざまな部門を選定して表彰する。1日目のMCは、ナム・ジヒョンとアイリーン（Red Velvet）が務めた。Huluにて独占配信中。
