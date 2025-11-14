¡ÖÇ¯´Ö200Ëü¥É¥ë¡×¤Ç¡ÖÃÏµåºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î·ÀÌó¤¬¡È°Û¼¡¸µ¡É¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶¯Ä´¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅê»ñ¤ÈÉ¾²Á
ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¤Î·ÀÌó¤¬²þ¤á¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡MLB¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î13Æü¤Ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎMVP¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ËþÉ¼¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤â´Þ¤á3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£ÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¡¼¤¬º£µ¨¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¼çÌò¤ò±é¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜMVP¡ª¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈÊúÍÊ¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¸«¤ë
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ç¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ÃÆþ¤«¤é¡¢2¥·¡¼¥º¥óÂ³¤±¤ÆÀ¤³¦°ì¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤êMVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿ÂçÃ«¡£¤³¤Î2Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢¸½Ìò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÃæ¤ÇÆÍ½Ð¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤âÌµ¤¯¡¢2025Ç¯¤ÏÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤âºÆ³«¤·¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£µ¨¤â¡ÈÁ°¿ÍÌ¤Åþ¡É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òËÂ¤¤¤À¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡ØFANSIDED Dodgers¡Ç Way¡Ù¤Ç¤âº£²ó¤ÎMVP¼õ¾Þ¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌç¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³ÑÅÙ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ïº£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎËþ¾ì°ìÃ×¤Ë¤è¤ë2025Ç¯¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°MVP¼õ¾Þ¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÂåÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤Î¼è°ú¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Îµæ¶Ë¤Î¾ÚÌÀ¤À¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÈÂçÃ«¤Î´Ö¤Ç¤«¤ï¤µ¤ì¤¿10Ç¯7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1015²¯±ß¡á·ÀÌóÅö»þ¥ì¡¼¥È¡Ë¡¢¤ª¤è¤½97¡ó¤¬11Ç¯ÌÜ°Ê¹ß¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬2034Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼ÂºÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦Ç¯Êð¤ÏÇ¯´Ö¤ï¤º¤«200Ëü¥É¥ë¤Û¤É¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ÎµëÍ¿Áí³Û¾å¤Ï¡¢¡È¤½¤³¤½¤³¤ÎÃæ·Ñ¤®Åê¼ê¡É¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤Ç¡¢ÃÏµå¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¡¢ÄÌ»»4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÀä»¿¡£¡ÖÈà¤ò¡ØÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¶Ã°Û¡Ù¤«¤é¡Ø¿ÀÏÃÅªÂ¸ºß¡Ù¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¡¢¤³¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³Î¸Ç¤¿¤ë¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎòÂå¤Î¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉµéÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Û¤É¤³¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÊªÍýË¡Â§¤òÊÑ¤¨¤¿¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨º£¸å1»î¹ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌ¾µå²ñµé¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë²ÁÃÍ¤ò¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¥³¥¹¥È¤ÇÆÀ¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤Ç2¤Ä¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊ¬¤Î»ÙÇÛÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢²¾¤ËÇ¯Êð4000Ëü¥É¥ë¤Ç¤â ¡ÈÇË³Ê¤ÎÆ¯¤¡É ¤È¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤Ç¥·¡¼¥º¥óËè¤Ë¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«¡£Íèµ¨¤â¶ÃØ³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÌîµå³¦Á´ÂÎ¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]