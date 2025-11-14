俳優・庄司浩平の“推し”から垣間見える素顔

俳優・庄司浩平が、2nd写真集「だから、ぼくは」(KADOKAWA)を10月28日に発売。

学生時代、電車内でスカウトされたことをきっかけに俳優として歩み始め、『魔進戦隊キラメイジャー』『仮面ライダーガヴ』『40までにしたい10のこと』などで確かな存在感を放ってきた庄司。今回の写真集では、穏やかな空気の中で見せる素の表情や、"今"の自分を静かに見つめる姿が詰め込まれている。

そんな彼に、"いま推しているもの"について語ってもらった。

庄司浩平の"推し"は...？

――最近、推しは何ですか？

「旬の食べ物ですかね。今だとサンマとか、秋の味覚はなるべく食べるようにしています。梨なんて、多分20玉ぐらい食べました。そんなに長い期間売らないから、見るたびに買うようにしています(笑)。昨日も夕方に買って、昨日の夜と今日の朝食べました」

――もともと"旬"を意識して食べるタイプなんですか？

「そうですね。日本の食物市場って本当に優秀で、シーズン外のものも並ぶじゃないですか。トマトだったり、キュウリだったり、本来は夏野菜ですけど通年並ぶ。でもやっぱり、旬のものを食べるのが一番適切でしょうし、季節を感じやすいと思うんです」

――確かに、最近は季節を感じにくくなってきましたね

「秋なんて、もう最近の日本ではあってないようなもんじゃないですか。だからせめて食事の面では楽しみたいなと思って。今年はサンマもたくさん獲れて、味もよく値段も安い。かつおもブリもおいしくて、なんか最高ですね！」

バスケ愛を語る庄司浩平

――他にも"推しているもの"はありますか？

「NBAというアメリカのバスケットボールですね。そのドキュメンタリー番組がNetflixでついこの間公開されていて、見たんですよ。昨シーズンの選手5人を、私生活も含めてずっと追いかけていくっていう内容で。

ガールフレンドのこととかも聞くんですよ。ガールフレンドに取材もするし、結婚していたり、付き合ってなかったり。子どもがいないプレイヤーはママとの関係が描かれていたりして。アメリカだから発生しうる人間関係というか、なんかそれが面白いんです」

――印象に残った選手のエピソードはありましたか？

「バスケットボール好きだったらみんな知ってるようなスーパースターたちが密着されてるんですけど、『オフの日は何してますか？』って聞かれて、『アンチから来たSNSのコメントに返信してる』っていう(笑)。そういう小さなところも見られて、本当に面白いです」

――そうしたリアルな姿から、どんなことを感じましたか？

「やっぱり"人間らしさ"ですね。海外サッカーもそうですけど、アメリカって"自分の時間をリスペクトしてくれる"文化がある。子どもが生まれる選手がいたら、チーム側から『帯同しなくていい、奥さんのもとへ行け』と言うんですよ。そして、選手がニューオーリンズまで飛行機で行って、奥さんの出産を見届けるとか。そういうの、素敵だなと思って。家族であるということを、社会や組織が推奨してくれる。むしろ『バスケットボールはあなたの人生の一部である』という考え方が根づいているのがいいなと。

僕も芝居をやりつつ、これは仕事だし、お金を稼ぐための手段だと思ってるけど、もちろん楽しいこともある。でも『これがないと生きていけない』とは思っていなくて。人生の一部っていろいろあるから、そういう"自分自身の人生にリスペクトを持つ文化"って、やっぱりいいですよね」

文＝HOMINIS編集部 撮影＝MISUMI

作品情報

庄司浩平写真集「だから、ぼくは」

(KADOKAWA)

2025年10月28日より発売中

