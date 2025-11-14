鎌田大地のみガーナ戦のキックオフ直前練習に参加せず。ベンチ入りもサポート役に徹する
森保一監督が率いる日本代表が11月14日、豊田スタジアムでガーナ代表と国際親善試合を戦う。
キックオフに先立ち、先発メンバーとベンチメンバーに分かれて直前練習を実施。ただ、森保ジャパンの主軸を担う鎌田大地はベンチは入ったものの、防寒のコートを着て１人だけ参加せず。パス出しなどをするのみで、サポート役に徹した。
プレミアリーグのクリスタル・パレスで活躍する29歳のMFはここまで、別メニューでの調整が続いていた。
コンディションが注目を集めるなか、13日の練習後に「だいぶ良くなっている。明日は多分難しいと思いますけど、次の試合は問題なくできるかな」「（クラブの）試合が終わってから、色々なところが厳しい感じだったので、１試合目は難しいかなというのを（森保）監督と話して。２試合目にという感じで準備しています」とコメントしていた。
18日に国立競技場で行なわれるボリビア戦に照準を合わせているようだ。年内ラストマッチでの活躍に期待したい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】アジアの市場価値ランキングTOP20を一挙紹介！日本人選手がなんと16人！三笘薫と並ぶ１位は？
キックオフに先立ち、先発メンバーとベンチメンバーに分かれて直前練習を実施。ただ、森保ジャパンの主軸を担う鎌田大地はベンチは入ったものの、防寒のコートを着て１人だけ参加せず。パス出しなどをするのみで、サポート役に徹した。
プレミアリーグのクリスタル・パレスで活躍する29歳のMFはここまで、別メニューでの調整が続いていた。
コンディションが注目を集めるなか、13日の練習後に「だいぶ良くなっている。明日は多分難しいと思いますけど、次の試合は問題なくできるかな」「（クラブの）試合が終わってから、色々なところが厳しい感じだったので、１試合目は難しいかなというのを（森保）監督と話して。２試合目にという感じで準備しています」とコメントしていた。
18日に国立競技場で行なわれるボリビア戦に照準を合わせているようだ。年内ラストマッチでの活躍に期待したい。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【画像】アジアの市場価値ランキングTOP20を一挙紹介！日本人選手がなんと16人！三笘薫と並ぶ１位は？