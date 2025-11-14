桜の名所としても有名な山形県南陽市の烏帽子山公園で紅葉が見頃を迎えています。素敵な出会いもありました。

【写真を見る】まるで絵画のような風景！ 南陽市の烏帽子山公園で紅葉が見頃 写真映えすると人気のスポット！（山形）

訪れた人「ちょうど見頃だというので来てみた」

南陽市にある烏帽子山公園です。

めがね橋周辺では、モミジが赤や黄色に色づき絵画のような風景が広がっています。

きょうは、時折優しい風が吹くとひらひらと葉が舞い落ち季節の移り変わりを感じることができました。

大内希美アナウンサー「階段には落ち葉の絨毯ができています。歩くとカサカサ音がする。季節の移ろいを五感で味わうことができるのもこの時期の醍醐味」

■写真映えする人気のスポット！

実は、ここ烏帽子山公園のめがね橋はこの時期写真映えすると人気のスポットです。

訪れた人「アングルが素晴らしく良いんだけど毎年挑戦しても上手いこといかない」

こちらの女性は毎年、烏帽子山公園の紅葉の映え写真を撮りに来ています。

訪れた人「お姉さん、紅葉と合うね。私お姉さんと紅葉一緒に写真撮りたい！」

ということで。（大内アナが写真に写る）

訪れた人「やった～」

■親子の時間は大切！

訪れた人「きれいだ～ほんとに」

普段から親子の時間を大切にしているというこちらのおふたり。

訪れた人（親）「９４になる。助かる。いろいろなところを見させてもらって」

訪れた人（子）「（Ｑ照れてます？）照れてます」

一期一会の景色に、出会い。心温まる紅葉狩りとなりました。