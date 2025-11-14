今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月15日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

写真拡大

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月15日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


不調日ながら、行事の準備は吉。ホームパーティーの計画作りを。

11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


どんなに仲がいい間柄でも、行き過ぎたジョークは反感を買うかも……。

10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


1人の時間を楽しむと幸運に。映画を見たり書店をのぞいたりしてみて。

9位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


人に上手に利用されがち。情に流されないようにして。

8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


心のバランスが失調気味。鎮静効果のあるアロマを試そう。

7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


金運が好調。投資などは本気になって検討する価値あり。

6位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


気持ちがグッタリしがち。なるべく家で静かに過ごして。

5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


試合・試験・オーディションなどにツキあり。自信を持って挑戦して。

4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


雑誌の情報に注目を。生活に役立つ記事に出会える暗示が。

3位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


ツキに恵まれる日。レジャープランを考えるには絶好のチャンス！

2位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


人を見る目が養われそう。イヤがすると思ったら避けること。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


物事が順調でスピーディーに進展しそう。旅行の計画作りにも◎。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)