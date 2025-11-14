【近畿の天気】１５日（土）は七五三日和の秋晴れ　来週は師走並みの寒さ…土日のうちに冬支度を進めて

１１月１５日（土）の近畿地方は、秋晴れで七五三日和。来週は師走並みの寒さが待っています。この土日のうちに冬支度を進めるようにしてください。



近畿地方は引き続き高気圧に覆われるでしょう。北部は北からの湿った空気の影響で午前中は雲が広がりやすく、朝まで雨のパラつく所がありますが、日中は全域でカラッと晴れる見込みです。紅葉狩りにもいい日和となりそうです。



ただ、一日の気温差は大きくなりそうです。気温は最低・最高ともに前日より少し低くなり、朝は７〜１２℃くらい、昼の最高気温は１７〜１９℃くらいの見込みです。一日の気温差が１０℃前後の所が多くなります。





朝はしっかりとした上着が必要ですが、日中は軽い羽織り物程度で大丈夫そうです。調節しやすい服装を選ぶようにしてください。１６日（日）も大体晴れて、さらに寒暖差の大きい一日になりそうです。１７日（月）は次第に冬型の気圧配置となり、北から今季になって一番強い寒気が流れ込むでしょう。１８日（火）〜２０日（木）ごろにかけて寒気の影響を受け、１２月並みの寒さとなる所も多くなります。来週の寒さに備えて、厚い布団や冬物のアウター、防寒具などの支度を、穏やかな週末のうちに進めておきましょう。