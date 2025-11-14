「かわいい…」あの、白目で“武藤敬司ポーズ”決める姿を披露！ ほっそり美脚際立つ超ミニ丈コーデ
歌手やタレントとして活動するあのさんは11月13日、自身のInstagramを更新。プライベートと思われる姿を公開しています。
【写真】あの、美スタイル引き立つ私服ショット
1枚目では白目をむき、元プロレスラーの武藤敬司さんの決めポーズを再現。2枚目ではカメラに向かってピースをする、かわいらしい瞬間が収められており、1つの投稿でそのギャップを楽しむことができます。また超ミニ丈のスカートからは美脚も際立っています。コメントでは「かわいい…」の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「武藤敬司ポーズ」あのさんは「武藤敬司ポーズ miumiuにはケロロ軍曹がぐっど」とつづり、2枚の写真を掲載しました。刺しゅうが施された黒いトップスにミニスカートを合わせ、『月刊少年エース』（角川書店）で連載中の漫画『ケロロ軍曹』のキーホルダーを付けたミュウミュウのバッグを持つあのさんが写っています。
服を大事にアパレルブランドを立ち上げるなど、ファッションの分野でも活躍しているあのさんは、Instagramでたびたび私服を披露しています。1日の投稿では、6年前から着用しているというグレーのワンピース姿を公開。足元にはボリュームのあるファー素材のスニーカーを合わせ、あのさん独自の世界観を演出していました。
