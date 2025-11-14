再びクマの痕跡です。12日、広島市でクマのものと見られる爪痕などが確認されました。一方、クマ対策の商品は、一部で欠品となっています。



■竹内嘉菜記者リポート

「畑もあり人が通る場所ですが、あちらに見える柿の木のあたりでクマの痕跡が見つかったということです」



痕跡が見つかったのは、広島市安佐南区沼田町阿戸です。12日、「柿の木が折られている」と区役所に連絡がありました。





■阿戸下町内会 内藤正芳会長「こういう風に（柿の実を）食べとる」枝には、実をかじられた跡がありました。■記者「それが食べた跡ですか？」■町内会長「うん、食べた跡」区の職員とクマレンジャーが確認したところ、実を食べた跡以外にも、木の幹にはクマとみられる爪痕などが残っていたということです。■町内会長「（目撃）情報はたくさんあるけど、この町内会の中では今2件目。たぶん他にもあると思う。見えていないだけで」町内では10月、体長150センチほどのツキノワグマのオスの成獣がワナにかかり捕獲されました。今回、痕跡が確認された場所からはわずか1キロほどの距離です。■町内会長「もう全然常識変わるよね、実際に目の前でクマを見ると。やっぱりクマの怖さというのを、今までそこまで感じていなかったのが、今年はちょっと恐怖を覚える」人的被害は出ていないものの、安佐南区では10・11月でクマとみられる痕跡の情報が合わせて11件ありました。一方、近くのホームセンターでは、クマ対策の商品を求める客の姿がありました。■客「（クマよけ）スプレーがないかなと。どこに行ってもないというので。どこ出るやら分からんよね、クマ」この店では、近くでクマが捕獲された次の日、クマよけスプレーが売り切れました。商品を求める声に反し、入荷の見通しは立っていません。■ジュンテンドー沼田店 竹内孝誠さん「早くても来年。年内には間に合わせたい気持ちもあるが、早くても来年になるかなと思います」このホームセンターでは全店で、クマよけの鈴が前の年と比べ、1.2倍ほどの売れ行きです。連日寄せられるクマの情報。安佐南区では、音の出るものを携帯するほか、生ごみを放置しないなどの対策を呼び掛けています。【2025年11月14日放送】