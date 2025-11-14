Èó¥â¥Æ¥ª¥¿¥¯ÃË»Ò¤¬¿ûÅÄ¾ÚöÉ÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ËÊÑ¿È ¡Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤â¶ÄÅ·
¡¡¥â¥Æ¤Ê¤µ¤¹¤®¤Æ½÷À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¿Íµ¤¥¤¥±¥á¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¢ª¡È¿ûÅÄ¾ÚöÉ÷¡É¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¡¦¥¢¥Õ¥¿¡¼
¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¡×¤ÎÃË5¿Í¤¬10Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤È¶Ë¸Â¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¼å¤µ¡É¤ÈËÜµ¤¤Ç¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡È¿¿¤ÎÃË¡É¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹ #3¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤¬¡¢11·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¼çÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô40Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤YouTuber¤Î¥á¥ó¥º¥³¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸¤À¡£
¡¡¹ç½É5ÆüÌÜ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²þÁ±¤ò¿Þ¤ëÃËËá¤¤ò¼Â»Ü¡£¥²¥¹¥È¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥ºÈþÍÆ¤äÃËËá¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ê¥ç¡¼¥¿¤Î¥¤¥±¥á¥óÀ½ºî½ê¡×¤Î¥ê¥ç¡¼¥¿¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢5¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¡È¾¡ÉéÉþ¡É¤Ç¸½¤ì¤¿¡£½÷À¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¨¤ë25ºÐÌµ¿¦¤Î¥Á¥¥ó¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÅÄÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï±§¼£ËõÃã¥«¥é¡¼¡£ÏÂÉ÷¥Ñ¥Õ¥§¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡×¤È¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£¥ê¥ç¡¼¥¿¤Ï¥³¡¼¥Ç¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²¶¤«¤é¤·¤¿¤é¤¢¤ê¤¨¤Ø¤ó¤±¤É¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Î²þÁ±¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤ÎÈ±¤ÈÈýÌÓ¤òÀ°¤¨¤Æ¥¥ì¥¤¤á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ê¥ç¡¼¥¿¤ÏºÇ½é¤³¤½¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö´é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¡¼¥·¥ç¡¼¥È·Ï¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄó°Æ¡£¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î½÷À¤â¡¢¡Ö¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Èº£¤ò¤È¤¤á¤¯ÇÐÍ¥¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡ÉéÉþ¤ÎÁ´¿È¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤â¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÂçÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿ÅÄÃæ¡£¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤Ë¡È¿·¤·¤¤»Ñ¡É¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¤½¤ÎÊÑ²½¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¡£178cm¤È¤¤¤¦¹â¿ÈÄ¹¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤è¡ª¥â¥Ç¥ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤º¾Ð¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥ê¥ç¡¼¥¿¤â¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤â¤¦¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Ç¡¢¡ÖÁÇºà¤òÀ¸¤«¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢Á°È±¤â¤¢¤²¤Æ¡×¤ÈÊÑ²½¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù¤è¤ê¡Ë