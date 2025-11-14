タレント・俳優で画家の片岡鶴太郎さんが自身のインスタグラムで、自身の “朝食” を披露し、フォロワーの注目を集めています。



【写真を見る】【 片岡鶴太郎 】「私の朝食」玄米＆小豆に “あと二つ” のトッピング「最高に美味しい」 フォロワー反応「マネして作ります」





鶴太郎さんは「私の朝食」と題して、炊飯器の中身の写真を1枚目に投稿。「玄米・小豆炊き上り♡岩塩少々」として、美味しそうに炊き上がった玄米と小豆の様子を伝えています。















2枚目に「黒胡麻を擦り玄米小豆に入れます」として、入れた場所は下が見えなくなるくらいのしっかりした量の黒ごまを投入した写真を投稿。さらに3枚目と4枚目に胡桃の写真を投稿し、粗く割ったものを続けて投入するとしています。









最後の写真で、全てを混ぜ合わせたものの写真を投稿。「私のメインは玄米に小豆を入れて炊いて」「炊き上がりに胡麻を擦り、胡桃も粗く潰して混ぜ合わせます」とテキストでも説明していて「これが最高に美味しい〜私の御飯です」と嬉しそうに自慢の投稿。









フォロワーからは「想像するだけで美味しそう」「マネして作ります」「やってみます」など、共感の声が多く集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】