Ì¤À®Ç¯¤Ø¤ÎÀË½¹Ô¤ÇÉþÌòÃæ¤Î¸µEXO¡¦¥¯¥ê¥¹¡¢¡È»àË´Àâ¡É¤ËÃæ¹ñ·Ù»¡¤¬°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÙÔÂ¤¡×
Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Ø¤Î¶¯´¯ÍÆµ¿¤Ç¸½ºßÉþÌòÃæ¤ÎEXO¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¡ÊËÜÌ¾¥¦¡¼¡¦¥¤¡¼¥Õ¥¡¥ó¡Ë¤Î¡È»àË´Àâ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î·Ù»¡Åö¶É¤¬Ä¾ÀÜÂÐ±þ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¸µEXO¥¯¥ê¥¹¤Î¡È»àË´Àâ¡É¡Ö»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤Þ¤Ç
¸½ÃÏSNS¤äÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤Þ¤Ã¤¿»àË´Àâ¤Ï¡¢¼«¤é¤ò¡ÈÆ±¤¸´ÆË¼¤Î¼õ·º¼Ô¡É¤ÈÌ¾¾è¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î±½¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ºÌ³´±¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÍÁ³»àË´¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×¡Ö¡Ê¥¯¥ê¥¹¤Ï¡Ë½¸ÃÄ¤Î¥Ü¥¹¤ÎÍ×µá¤òËþ¤¿¤»¤º»¦³²¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Î¥Ï¥ó¥¬¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¡ÊÃÇ¿©¤Ë¤è¤ë¹³µÄ¡Ë¤ÇÂÎ¤¬¼å¤ê»àË´¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¼çÄ¥¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
±½¤¬¼ý½¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¹¤¬¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¹¾ÁÉ¾Ê¤Î·Ù»¡¤Ï¸ø¼°Weibo¤Ç»àË´Àâ¤òÈÝÄê¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£±½¤È¤È¤â¤ËÎ®ÉÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¤ÎºÇ¶á¤ÎÉþÌò¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö²áµî¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊóÆ»¤Î±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÜÍè¤Î¼ý´Æ¼Ô¤Î´é¤ò¥¯¥ê¥¹¤Î´é¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿ÙÔÂ¤¼Ì¿¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ø¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÃæ¹ñÅö¶É¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹ËÜ¿Í¤Î¿ÈÊÕ¤ä»àË´Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¼°¤ÊÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·Ù»¡¤¬Ä¾ÀÜ¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¤ò»ØÅ¦¤·±½¤òÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÃÏ¤Î°ìÉô¹ñ²È¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼çÍ×ÊóÆ»µ¡´Ø¤Ï¡¢³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±½¤ò¹¤á¤ë¤ÈË¡Åª½èÈ³¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·«¤êÊÖ¤··Ù¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±½¤Î³È»¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Áí¹çÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈ¯¤Î»àË´Àâ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ·Ù»¡¤¬¼Ì¿¿¤Î²Ã¹©¤ò»ØÅ¦¤·±½¤òÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»àË´Àâ¤Î¸ø¼°³ÎÇ§¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±½¤Î³È»¶¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ê¥¹¤ÏÃæ¹ñ·Ï¥«¥Ê¥À¿Í¤Ç¡¢2012Ç¯¤ËEXO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯¸å¤Î2014Ç¯¤Ë½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁê¼ê¤ËÀìÂ°·ÀÌó¸úÎÏÉÔÂ¸ºßÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¤Ç²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¹¤Ï¡¢2020Ç¯12·î¡¢¼«Âð¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·ÀÅª´Ø·¸¤ò¶¯Í×¤·¡¢3¿Í¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤È¤·¤Æµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤ÎºÛÈ½¤ÇÄ¨Ìò13Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸½ºß¤ÏÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Î·ºÌ³½ê¤ÇÉþÌòÃæ¤Ç¡¢·º´ü½ªÎ»¸å¤ÏÊì¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Ø¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£