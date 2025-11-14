トヨタ“新”「“3人乗り”センチュリー」初公開！ 便利な「スライドドア」＆広すぎ「助手席」採用!? ハイブリッド搭載？のビッグモデルとは

3人のりセンチュリー!?

本気以外の何者でもないな、これは。「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」の開幕直前に「トヨタブランドを卒業し、今後はレクサスの上に位置するブランドになる」と明言されたセンチュリー。

これまでセンチュリーはセダンタイプと（通称）SUVタイプの2モデルで展開していましたが、ブランド化に伴って今後はさらに車種が増えていくこととなるでしょう。「“点”ではなく“群”で」ということです。

1＋2で3人乗り！

というわけで、JMS2025のセンチュリーブースでお披露目されたのが「センチュリー」のクーペモデル。筆者は見た瞬間に「これは本気だなあ」というオーラを感じました。

単なるコンセプトカーの枠には収まらない、魂がこもっている感じがしたのです。このままの姿ではないかもしれませんが、市販化は既定路線と考えていいでしょう。

クーペと言ってもセンチュリーのクーペモデルはスポーツカーではありません。スピードやドライバビリティを競う速さの象徴ではなく「大きな車体だけどその割に室内は広くないことが贅沢」と優雅さの象徴なのです。

これまでその世界を実現したモデルは、ハイエンドブランドとしては「ロールスロイス」や「ベントレー」のみ。ついにセンチュリーも、それら世界の超一級モデルたちに並ぶ日が来るというわけです。

それは筆者の生きる世界からすると「センチュリーがますます遠い存在となる」ことを意味しますが、いっぽうで“日本車の飛躍”として考えるとクルマ好きの日本人としては楽しみでしかありません。

開発者と話をしていて意外だったのは、センチュリーのクーペモデルはパーソナルカーではなくあくまでショーファーカーだということ。

ロールスやベントレーのクーペモデルは自ら運転してパーティやリゾートへ出かけるイメージですが、センチュリーの場合は運転を職業運転手に任せてオーナーは助手席に座ることを想定している（もちろん、時にはオーナーがハンドルを握ることもある）と言います。

助手席が後方へロングスライドできる仕掛けは、オーナーが助手席に座る際に足元を広げて快適性を高めるため。スライドドアが市販モデルにも継承されるかは不明ですが（すでに市販されているSUVタイプでスライドドアの採用を検討していることを考えると、クーペに特別オーダーとしてスライドドアが用意されても不思議ではない）、乗り降りのしやすさを求めていることは理解できます。ちなみに、座席配置は1＋2の3名乗りです。

実は、クーペモデルながらSUVのように地上高が高いのも乗り降りのしやすさや乗降姿勢の美しさを重視しているから。「こういったクルマに乗る人はお出迎えや見送りされることが多いので、美しい姿で乗り降りできることが大事」というのが豊田章男会長の意見だと開発者は明かしてくれました。

ちなみにパワートレインは現在のところ明らかになっていません。開発者に尋ねたところ「どれがふさわしいと思いますか？」と逆質問を受けてしまいました（本当は決まっているでしょうけれど）。

話をしていると純ガソリン車の設定はないかもしれませんが、ハイブリッドモデルとEV（電気自動車）が用意される可能性が高いと筆者は感じました。

クーペモデルをはじめ今後のセンチュリーに関して豊田章男会長は「日本のモノづくりを極め、『ジャパン・プライド』を世界に発信していく」と言います。これからのセンチュリーは、これまで以上に日本車の象徴であると同時に、トヨタの新しいチャレンジとなることでしょう。