【東京】縁結びのパワースポット！恋愛成就や素敵な出会いが叶うと噂の『神社』3選

今すぐいい恋をGETしたいコちゅ〜もく！今回は、恋に縁がないコに朗報な、恋愛成就に効くと噂の「神社」を3つピックアップしました。実際に神社を訪れて素敵な出会いを手に入れたRay読者の口コミもご紹介！気になる神社へ行って素敵な恋をしてみては♡

Check! 東京大神宮 都内屈指の縁結び神社はやっぱりすごい♡ 「1年間いい出会いに恵まれず、友だちと一緒に東京大神宮へ。 運気が上がると聞いた扉のハートマークの写真を待ち受けに設定したところ、1ヵ月のうちにカレと出会って、その後交際に発展♡ 素敵な出会いが欲しい人はぜひ！」K・Tさん（大学3年） INFORMATION 住：東京都千代田区富士見2-4-1

☎︎：03-3262-3566

参拝時間：6:00〜21:00

授与所：8:00〜19:00

Topic 渋谷氷川神社 緑がきれいな渋谷最古の縁結び神社 「『クラスの気になる男のコに声をかけられますように』と祈ったら、次の日そのコが偶然私の席の後ろに。話せて連絡先までGET。 それ以来、なんでもお祈りしています。大きすぎる願いじゃなく小さめな願いがいいのかなって思う！」M・Nさん（大学1年） INFORMATION 住：東京都渋谷区東2-5-6

☎︎：03-3407-7534

社務所受付時間：9:00〜17:00

※参拝は24時間可能

Topic 市谷亀岡八幡宮 失恋で傷ついた心を癒す効果あり？ 「彼氏にこっぴどく振られた友だちを元気づけるために仲よしグループで参拝。 それまでずっとふさぎ込んでいた友だちがその後は吹っ切れたように元気に。さらに次の恋にも意欲的ですぐにカレができたみたい！」M・Kさん（大学3年） 住：東京都新宿区市谷八幡町15番地

☎︎：03-3260-1868

社務所（御守り等の授与）：平日13:00〜16:00／土日祝9:00〜16:00

※祭礼や神事等の都合により変更する場合あり。 文／柿沼奈々子