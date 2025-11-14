【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 2026年4月下旬 発売予定 価格：未定

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を2026年4月下旬に発売する。価格は未定。

本商品はゲーム「ブルーアーカイブ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第3弾。11月14日時点ではページが公開されたが、ラインナップは未発表となっている。

第2弾ではA2タペストリーやアクリルボード、ちょこのっこフィギュアなどが登場した。

どのようなグッズが登場するのか、続報に期待したい。

(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.