「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」が2026年4月下旬に発売
【一番くじ ブルーアーカイブ vol.3】 2026年4月下旬 発売予定 価格：未定
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ vol.3」を2026年4月下旬に発売する。価格は未定。
本商品はゲーム「ブルーアーカイブ」をモチーフとしたグッズが当たるキャラクターくじ第3弾。11月14日時点ではページが公開されたが、ラインナップは未発表となっている。
第2弾ではA2タペストリーやアクリルボード、ちょこのっこフィギュアなどが登場した。
どのようなグッズが登場するのか、続報に期待したい。
／- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) November 13, 2025
🔷vol.3 発売決定！！！
＼#一番くじ
ブルーアーカイブ vol.3
2026年4月下旬頃より順次発売予定
続報をお楽しみに 💎✨https://t.co/6ETWFIxfYF#ブルーアーカイブ #ブルアカ pic.twitter.com/xmZcN3EXU5
(C) 2026 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.