¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£´Æü¡¢Ë­ÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤à¡£»î¹çÁ°¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡ØºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò£²£°£²£¶¡Ù¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Î¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡Åö½é¤Ï£Ê£Ï£±¡¦£É£Î£É¤«¤é£±£²Ì¾¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¡Ö£Ê£É¡¡£Â£Ì£Õ£Å¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥­¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´Ú¹ñ¤Î¹ñ´ú¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¸µÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ê£Ê£Æ£Á¡Ë²ñÄ¹¡Ê¸½¡¦ÁêÃÌÌò¡Ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°Ï¢·Èµ¡¹½ÂåÉ½Íý»ö²ñÄ¹¤ÎÀîÊ¥»°Ïº»á¤â¡Öº£¹­Êó¤ËÁ±½è¤¹¤ë¤è¤¦Ï¢Íí¤·¤¿¡×¤È£Ó£Î£Ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢ÊÑ¹¹¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£

¡¡£Ê£Æ£Á¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä³Æ¼ï£Ó£Î£Ó¤òÄÌ¤¸¡Ö£Ê£É¡¡£Â£Ì£Õ£Å¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°Õ¿Þ¤äÌÜÅª¤ò¤è¤êÀµ³Î¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡ØºÇ¹â¤Î·Ê¿§¤ò£²£°£²£¶¡Ù¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ú¤­Â³¤­¤´»Ù±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£