長野県内3か所目となる新たな食肉工場が佐久市にオープンしました。加工・処理施設が足りないと言われる中で、１度閉鎖された施設に「再び息を吹き込む」という方法です。



ガラスの向こうで手早く切り分けられる肉。私たちの食卓にのぼってくる県産の豚肉です。



上信越道の佐久インターチェンジから車で5分ほどの場所に位置する「佐久食肉工場」。約1000坪の床面積で1日80頭、年間2万頭の豚を食肉に加工できます。

以前ここは同じ食肉のと畜場と工場でしたが、赤字経営が続いたため2021年3月末で閉鎖されました。



伊東秀一リポート

「食肉流通センターは佐久広域連合、つまり周辺自治体が共同で運営。今回はその建物をJA関連会社がそのまま買い取り再スタートを切った形。」



4年前、県内にあった食肉処理施設は3か所。佐久の施設が閉鎖されたあと、今度は老朽化した松本の施設を移転新築する計画が持ち上がります。ところが移転先は決まらず結局、計画を断念。2年半後には松本の施設も閉鎖が決まりました。その松本に代わる施設として、佐久に残っていた施設が動き出したのです。



JA長野県本部 髙木昭彦副本部長

「と畜（家畜の処理）は県外にお願いできたとしても、その肉を長野の皆さんに届ける使命がある。苦渋の選択ではありましたがこの施設をそのまま利用できた点は良かった。」



かつて施設を運営していた佐久広域連合のトップも、今回の選択を評価します。



佐久広域連合長 柳田 清二 佐久市長

「消費者行政として県内の皆さんに肉を届けること、安全で安心な肉を届けられること、観光の意味でブランドを維持できることがおおむね担保できた。その部分は朗報として受け止めています。」



当面は豚肉が主体ですが、松本の施設が閉鎖される2年半後までには、牛肉のカット加工ができる体制も整える計画です。