◇「宮本笑里リサイタルツアー」の取材会

バイオリニストの宮本笑里（41）が14日、大阪市内で「宮本笑里リサイタルツアー」（来年1月24日、東大阪市文化創造館ジャトーハーモニー小ホール）への取材会を行った。

ファンにSNSでアンケートを取り、リクエストが多かった映画音楽やオリジナル、クラシックと多岐にわたる楽曲で構成。楽器は製作されてから約300年、受け継がれている名器で「クラシックもポップスも真剣に、常にいい状態でお届けしたいと思っています。300年歴史を刻んできた音色をマイクを通さず全身で奏でますので、全身で受け止めてもらえれば」とアピールした。

この日は自身も出演経験がある「NHK紅白歌合戦」の出場歌手が発表された。思い出を問われ「紅白ならではの“絶対に失敗できない”という空気感の中、周りの豪華な大先輩方も命をかけて挑んでおられて…。すごく貴重な体験が今の私にもしみこんでいますし、それが今に生きている」と感謝していた。

公演は12月21日＝愛知・宗次ホール、来年1月16日＝東京・浜離宮朝日ホール。