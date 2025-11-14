生成AIによる記事の無断利用をめぐる問題で、日本新聞協会の中村会長が「手間暇かけた記事を自由に使わないでほしい」と訴えた。

【映像】中村会長 ｢記事を自由に使わないで｣と訴え

アメリカの新興企業「パープレキシティ」は、利用者からの質問に対し、ネット上で情報を収集して回答する生成AIを使ったサービスを提供している。

この回答に新聞記事が勝手に利用されて著作権が侵害されたとして、これまでに読売新聞、朝日新聞、日経新聞がパープレキシティに損害賠償を求める裁判を起こしている。

14日、都内で会見を開いた日本新聞協会の中村史郎会長は、これからの社会はAIなしには存続せず、どう活用すべきか考えるべきとしながら、「生成AIは自ら取材することはなく、事実を発掘して権力を監視するというジャーナリズムの役割を担うことはありません」と問題点を指摘した。

さらに、無断で記事を利用されることで、本来、新聞社が得られる広告費が失われて取材活動に制限がかかることや、AIが回答する時に実際の記事と異なる内容で引用して新聞社の信用を傷つけているとして、「私たちが手間暇かけた記事を自由に使わないでほしい」と訴えた。

協会は、欧米などのメディアと意見交換をしつつ、政府に問題提起を行っていくとしている。（『ABEMA NEWS』より）