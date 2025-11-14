2025年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中のグラビア界の超新星・溝端葵さんが、13日発売された『週刊少年チャンピオン』50号（秋田書店）で表紙と巻頭グラビアに登場しました。溝端さんは少年誌初表紙です。



【写真】森香澄さんらが所属する「seju」の大型新人、溝端葵さん。次世代グラビアスターとして人気急上昇中です

今回公開されたグラビアでは、表紙でも着用している鮮やかなブルーのビキニ姿を披露。プールサイドで屈託のない笑顔と豊満なバストを見せるカットや、いすに横たわり美谷間が際立つカットなど、フレッシュな魅力を全開にしています。白とネイビーのシックな配色のビキニをまとったカットでは、窓辺にたたずみ大人びた表情も見せており、彼女の多彩な魅力を満喫できる内容になっています。



両面BIGポスター付録＆限定QUOカード応募者全員サービスも実施。溝端さんは「はじめまして! 初出演で表紙を飾らせていただけてとてもうれしいです!! 笑っていたり、スンとしていたり、プールに落ちそうになったり、強風に飛ばされそうになったり……いろんな私が見られると思うのでぜひチェックしてみてください!（笑）」と喜びを語っています。



【溝端葵さんプロフィル】

みぞばた・あおい 生年月日2001年5月3日 大阪府出身 身長163cm 趣味岩盤浴、サウナ、水族館に行くこと、フレグランス集め、蕎麦屋巡り 特技セルフジェルネイル、ダンス、バドミントン