大渕野々花の新曲「SweetRoom823」が、自身が初主演を務めるドラマ『副会長の主なお仕事』（TOKYO MX）の主題歌に決定した。

『副会長の主なお仕事』は、KADOKAWAの百合系漫画を原作としたドラマ。大渕野々花と小山内花凜がW主演を務め、このたびキービジュアルと特報PVも公開された。

主題歌「SweetRoom823」は、フワリが作詞／作編曲を担当。大渕の表現力豊かな歌声と、キャッチーでノリの良いサウンドがマッチし、聴きごたえ抜群の1曲となっている。また、作中に登場するキャラクター 灰屋銀と栗下涙の、2人の関係性を表現した歌詞も聴きどころとなっている。なお、特報PVでは本楽曲の一部を聴くことができる。

・大渕野々花 コメント

このたび、主題歌「SweetRoom823」を歌わせていただきます、声優・歌手の大渕野々花です！原作の表紙を想起させるような、ポップでお洒落で甘やかな音。栗下涙と灰屋銀、彼女たちらしいフレーズ満載の心ときめく詞。ドラマの撮影をすべて終え、二人きりのあの生徒会室を想って歌いました。ところで、このタイトルって部屋番号……？曲に秘められたトリックも探りながら、キュンとしていただけたら嬉しいです♡

（文＝リアルサウンド編集部）