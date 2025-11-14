【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】派手なウェアにアゼン！個性的すぎる義母＜第1話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第1話 派手すぎる義母
【編集部コメント】
自宅の庭先で、草花に水をやっていたクミさん。そのタイミングで隣の家に住むお義母さんが、日課のジョギングのため出てきました。その姿は、なんと全身ショッキングピンク！ 派手なウェアに身を包み、颯爽と走り去っていくお義母さんを、クミさんは呆然と見送ってしまいました。もし自分のお義母さんが強烈な格好をしていたら、みなさんはどう思いますか？
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
