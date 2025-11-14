¡Ö´¶³Ð¤À¤±¤ÇÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤¬Ž¥Ž¥Ž¥¡×¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤à±«Ãæ¤Î¼ÀÁöá»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÞú¤ß½Ð¤ëÃÎÀ¡×¡ÖÂç»ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÍí¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡½÷»ÒÎ¦¾å¤Î´üÂÔ¤ÎÀ±¡¢ÄÅ»³¹â¹»(²¬»³)¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¼ë±ÍÎ¤(17)¤¬Âç±«¤ÎÃæ¡¢É¬»à¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ëºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤Î¥â¡¼¥·¥ç¥ó²òÀÏ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤·¡¢²òÀÏ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¡ÖLEOMO¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£±«¤¬¹ß¤ê¤·¤¤ë¤Ê¤«¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤òÁö¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤¬´¶³Ð¤À¤±¤Ç¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÛ£Ëæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢LEOMO¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤È¿ôÃÍ¤ò¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô½Ð¿È¤Î¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤ÏÉã¿Æ¤¬¥«¥Ê¥À¿Í¡¢Êì¿Æ¤¬ÆüËÜ¿Í¤ÇÀìÌç¤ÏÃæµ÷Î¥Áö¡¢Ä¹µ÷Î¥Áö¡£2024Ç¯U20¥¢¥¸¥¢Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Û¡¼¥×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëU20À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ËÍí¤àÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£·î13Æü¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ï¥·¥ó¥È¥óÂç³ØÎ¦¾åÉô¤¬¥É¥ë¡¼¥ê¡¼¤ÎÍèÇ¯¤«¤é¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅ¨¤Ê¤·¡£ÍèÇ¯¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤É¤óÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤Ã¤¹¡£´èÄ¥¤ì¡×¡ÖÞú¤ß½Ð¤ëÃÎÀ¡×¡Ö°ìÃÊ¤ÈåºÎï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö´é¤¬¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÂç»ö¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È±þ±ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£