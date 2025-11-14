【福岡の週末お薦めイベント】青果市場ベジフル感謝祭、志賀島 潮騒ヨイ祭り、ふくこいアジア祭り
福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）
福岡市中央卸売市場青果市場 ベジフル感謝祭
青果市場ならではの新鮮な野菜や果物、干物、花、菓子などを販売。抽選会、こどもクイズラリー、ベジチェック測定などもある。
日時: 11月15日(土) 午前8時〜午前11時
場所: 福岡市中央卸売市場青果市場（ベジフルスタジアム）
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57390/
志賀島 潮騒ヨイ祭り
志賀島港から志賀海神社へと続く島の町並みが約650灯の提灯で彩られる収穫祭。港と神社の入口には約30店が出店する「潮騒横丁」が並び、熟成魚の炭火焼きやサザエなどのグルメを味わえる。長野県安曇野市の特産品も販売する。
日時:11月15日(土)〜16日(日)正午〜午後9時 16日(日)は午後8時まで、小雨決行、荒天中止
場所:志賀島渡船場西側広場、志賀海神社と参道
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57182/
ふくこいアジア祭り2025
「福よ来い！」と願いを込めて踊る祭り。年齢、性別、文化や国境の壁を越えて今年は90チーム、2日間で延べ3000人が出演予定。
日時:11月15日(土)〜16日(日) 15日午後1時〜8時、16日午前10時〜午後8時
場所:福岡市役所西側ふれあい広場、JR博多駅前広場、天神中央公園貴賓館前広場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57213/
Sanrio characters Special Anniversary Market
マイメロディ、リトルツインスターズが50周年、クロミが20周年、いちご新聞は創刊50周年となる特別な一年を祝う大型ショッピングイベント。
日時:11月16日(日) まで、午前10時〜午後7時（最終日は午後5時まで）
場所:大丸福岡天神店 本館8階催場
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57120/
珠玉の近代絵画─「南国」を描く。
明治以降の日本人画家による南国を描いた作品約200点を通して、近代日本の知られざる美術の魅力を紹介する。
日時:11月24日(月・休)まで、午前9時半〜午後5時半
場所:福岡市美術館
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/56427/
このほかにも、福岡のイベント情報が盛りだくさん！
https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/