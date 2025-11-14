ＦＣ町田ゼルビアの１８歳以下の育成組織「町田ユース」は１６日に、東京都Ｕ−１８サッカーリーグ（Ｔ１リーグ）の第１６節・国士舘高校戦（国士舘楓の杜）を迎える。勝利すれば初優勝となる大一番を前に中山貴夫監督（５１）が意気込みを語った。

１５試合を終えて１１勝２分け２敗。残り３試合で２位と勝ち点８差をつけ首位に立ち、優勝を目前に控えている。“マジック１”の状況だが、最終節で優勝を逃した昨季の経験から、慢心はないようだ。

「選手たちも優勝というよりは、１試合１試合大事に戦っていくことに矢印を向けている。チームとして“優勝は意識するな”というのは無理なことではありますが、自分たちの力を向上させていくことの先にそういうもの（優勝）があるという意識を子供たちと共有している。特に目前だから何か特別な感じではないかなと思います」

勝てばＴ１リーグ初優勝となり、クラブにとっても意義深いものになるはずだ。トップチームがここ数年で大きく生まれ変わった中、アカデミーでも着々と力を付けてきた。その上で、中山監督は初優勝がクラブにもたらす意義についてこう語る。

「トップチームがこれだけ大きな変化をしてきている中で、『アカデミーはどうなんだろう？』というところで、上位カテゴリーに名前がなければ、やはり知名度的にも「（アカデミー）良いよ」という噂を聞いていても、結果として見えてこなければ説得力がないと思う。もし（優勝が）達成されれば、その結果としての見え方が、またアカデミーも成長著しくできているという示しになる。そこで（町田で）やってみたいという選手が増えてくることで、良い効果がもたらされるのではと思っています」

優勝の先には上位カテゴリーの「プリンスリーグ関東２部」への参入戦が待ち受けるが「まずは優勝というもの確定していない以上、やはり参入戦のことよりは目の前のゲームに集中してくのが一番」と力を込める。注目の一戦はくしくも、トップチームの天皇杯準決勝とほぼ同時刻の１６日１３時にキックオフ。町田の“ダブル初優勝”に期待が高まる。