石川県内で依然として続く人手不足の解消のため、県ではUターン就職に力を入れています。14日には、石川県が企画した大学と企業の交流会が開かれました。県外に出た学生たちに戻ってきてもらうには、何が必要となるのでしょうか。



14日、石川県が企画した大学と企業の交流会に集まったのは、関東や関西、中京の大学22校。



そして、その4倍の企業の採用担当者たち。



参加した企業は：

「少子高齢化が進んでいますので、一人の人を採用する単価というのも、一昔前と変わってきているのかなという印象ですね」

「さらに厳しくなっていると実感しています」





石川労働局によると、県内の最新の有効求人倍率は1.57倍と、全国でも3番目に高い水準となっています。

また、石川県の就職サイトの会員に対して行ったアンケートでは、ことし3月の採用充足率に対して、75パーセントの企業が「足りていない」と回答しています。



こうした人手不足の解消のために、石川県が力を入れているのが、Uターン就職です。



石川県労働企画課・曽根 友之 さん：

「県内の高校を卒業した学生のうち、半分が県外の大学に進学しておりまして、その後、県内に戻っていただける学生が約55パーセント。県内企業の、さらに県内の経済的な発展が、どうしてもブレーキがかかってしまう、という風には考えています」



石川県内に学生が戻ってきてもらうためには何が必要なのか。



学生が県外で就職してしまう理由を、大学に聞いてみると…

関東の大学担当者：

「今、(就職活動が)早く始まりすぎていて、大学の授業に行きながら、インターンシップとかに参加しようと思うと、やっぱり都内が動きやすいというのはあると思いますね」



関西の大学担当者：

「3回生、4回生になってからは(企業の)認知が、なかなかそこからぐっと上がることがないので、低回生とどうつながるかというところが、大学側としても一つ課題かなと思います」



石川県内に若い力を引き戻すために…



県では、Uターン就職の1割増を目標に、就職前の大学生との接触機会を創出していくとしています。