“石川へのUターン就職”働きかけ 県外大学と地元企業が交流会 学生に戻ってもらうために何が必要？
石川県内で依然として続く人手不足の解消のため、県ではUターン就職に力を入れています。14日には、石川県が企画した大学と企業の交流会が開かれました。県外に出た学生たちに戻ってきてもらうには、何が必要となるのでしょうか。
14日、石川県が企画した大学と企業の交流会に集まったのは、関東や関西、中京の大学22校。
そして、その4倍の企業の採用担当者たち。
参加した企業は：
「少子高齢化が進んでいますので、一人の人を採用する単価というのも、一昔前と変わってきているのかなという印象ですね」
「さらに厳しくなっていると実感しています」
また、石川県の就職サイトの会員に対して行ったアンケートでは、ことし3月の採用充足率に対して、75パーセントの企業が「足りていない」と回答しています。
こうした人手不足の解消のために、石川県が力を入れているのが、Uターン就職です。
石川県労働企画課・曽根 友之 さん：
「県内の高校を卒業した学生のうち、半分が県外の大学に進学しておりまして、その後、県内に戻っていただける学生が約55パーセント。県内企業の、さらに県内の経済的な発展が、どうしてもブレーキがかかってしまう、という風には考えています」
石川県内に学生が戻ってきてもらうためには何が必要なのか。
学生が県外で就職してしまう理由を、大学に聞いてみると…
関東の大学担当者：
「今、(就職活動が)早く始まりすぎていて、大学の授業に行きながら、インターンシップとかに参加しようと思うと、やっぱり都内が動きやすいというのはあると思いますね」
関西の大学担当者：
「3回生、4回生になってからは(企業の)認知が、なかなかそこからぐっと上がることがないので、低回生とどうつながるかというところが、大学側としても一つ課題かなと思います」
石川県内に若い力を引き戻すために…
県では、Uターン就職の1割増を目標に、就職前の大学生との接触機会を創出していくとしています。