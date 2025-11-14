鎌倉三大洋館として知られる旧華頂宮邸。１階テラスの下にある噴水の修復工事が行われている＝２４年７月、鎌倉市浄明寺

鎌倉三大洋館の一つで国登録有形文化財「旧華頂宮（かちょうのみや）邸」（鎌倉市浄明寺）の魅力を再発見する講演と見学会のイベントが３０日、同所で行われる。１５、１６の両日には年２回の洋館内部の定期公開も行われる。

旧華頂宮邸は皇籍を離脱した海軍軍人の華頂博信侯爵（１９０５〜７０年）が２９年に別邸として建築した。その後、所有者が入れ替わるなどして、９６年に鎌倉市に寄贈された。

木造３階建ての洋館は梁（はり）や柱が外部から見えるハーフティンバー様式。庭園も著名な作庭家・上原敬二（１８８９〜１９８１年）の設計で噴水と幾何学的なデザインが特徴のフランス式庭園とされる。市は本年度、老朽化した１階バルコニー下にある噴水の修復工事も進めており、再び噴水が動くようになるという。

イベントは市の東アジア文化都市事業の一環。市景観審議会座長を務める東北芸術工科大学の志村直愛教授と、造園に詳しい東京農業大学の鈴木誠名誉教授が洋館と庭園の魅力について講演する。その後、洋館や庭園を見学できる。

イベントは午後１時からで参加費千円。事前申込制で定員５０人（応募多数の場合は抽選）。市ホームページから１８日までに申し込む。

定期公開は両日とも午前１０時〜午後３時（最終入場は午後２時４５分）。予約不要で無料。問い合わせは、市都市景観課電話０４６７（６１）３４７７。