これからの気象情報です。

15日(土)は、この時期らしい寒さになりそうです。



◆警報・注意報

現在、佐渡に乾燥注意報が出ています。



◆11月17日(月)の天気

・上越地方

風が弱く、穏やかに晴れるでしょう。

最低気温は6℃前後、最高気温は14℃前後の予想です。



・中越地方

はじめ雲が広がるところも、昼ごろには日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は、沿岸部で15℃、山沿いで13℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝は雲の多い天気ですが、日中は青空が広がるでしょう。

最高気温は、各地15℃の予想です。



・下越：新潟市周辺と佐渡

夜にかけて、よく晴れるでしょう。

空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。

日中の気温は、今日よりやや低くなるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝から日差しが降り注ぐでしょう。

最高気温は14℃前後で、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波は、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。



◆紅葉見ごろ情報

清津峡や大佐渡スカイラインなど、山沿いでも見ごろの続いているところがあります。

そのほか、平地では広く紅葉のピークになっています。



◆週間予報

この先、17日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続き、荒れた天気になる日もあるでしょう。

18日(火)と19日(水)は、強い寒気の影響で平地でも雪の降るところがあり、山沿いではまとまった積雪となりそうです。



◆15日(土)の北信越の天気

広く晴れますが、長野県では午前は霧の出るところがあるでしょう。

最高気温は、長野県で12℃前後、北陸3県で16℃前後の予想です。



来週は平地でも雪の降るところがありそうです。

タイヤ交換など備えを急いでください。