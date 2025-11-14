週末は貴重な晴れ、この時期らしい寒さになりそう【これからの天気(14日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
15日(土)は、この時期らしい寒さになりそうです。
◆警報・注意報
現在、佐渡に乾燥注意報が出ています。
◆11月17日(月)の天気
・上越地方
風が弱く、穏やかに晴れるでしょう。
最低気温は6℃前後、最高気温は14℃前後の予想です。
・中越地方
はじめ雲が広がるところも、昼ごろには日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は、沿岸部で15℃、山沿いで13℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝は雲の多い天気ですが、日中は青空が広がるでしょう。
最高気温は、各地15℃の予想です。
・下越：新潟市周辺と佐渡
夜にかけて、よく晴れるでしょう。
空気が乾燥しますので、火の取り扱いに注意ください。
日中の気温は、今日よりやや低くなるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝から日差しが降り注ぐでしょう。
最高気温は14℃前後で、今日と同じくらいかやや低くなりそうです。
◆風と波
風は比較的穏やかでしょう。
波は、上・中越ではじめ1.5m、下越・佐渡ではじめ2mの予想です。
◆紅葉見ごろ情報
清津峡や大佐渡スカイラインなど、山沿いでも見ごろの続いているところがあります。
そのほか、平地では広く紅葉のピークになっています。
◆週間予報
この先、17日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続き、荒れた天気になる日もあるでしょう。
18日(火)と19日(水)は、強い寒気の影響で平地でも雪の降るところがあり、山沿いではまとまった積雪となりそうです。
◆15日(土)の北信越の天気
広く晴れますが、長野県では午前は霧の出るところがあるでしょう。
最高気温は、長野県で12℃前後、北陸3県で16℃前後の予想です。
来週は平地でも雪の降るところがありそうです。
タイヤ交換など備えを急いでください。
