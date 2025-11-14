来週は平地も雪が降る可能性、山沿いはまとまった積雪のおそれ【気象予報士が解説｜新潟】
14日(月)は、高気圧に覆われてカラっと晴れました。新潟市では日差しはありましたが、空気をヒンヤリと感じました。昨日より気温が2～3℃下がったところが多くなりました。
週末も晴れの天気が続きそうです。
◆週末の予想天気図
15日(土)は次第に西から高気圧が張り出してきて、16日(日)もすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。
このため、土日とも多少雲が広がる時間がありますが、おおむね晴れるでしょう。
◆週末の予想気温
最高気温は、15日(土)は14℃前後の予想でこの時期らしい寒さになります。16日(日)は16℃前後と比較的過ごしやすい陽気になりそうです。
最低気温は、16日(日)朝の方が低く平地も含めて4℃前後のところが多いでしょう。
そして、来週は急に季節が進みそうです。
◆週間予報
たっぷりの日差しが届くのは土日限りで、来週は曇りや雨の日が続くでしょう。
そして、強い寒気が入ってくるため18日(火)と19日(水)にガクッと下がります。山沿いだけでなく、平地でも雪が降り積もるところがありそうです。
◆18日(火)の寒気の予想
夜ごろには平地でも雨から雪に変わるところがあります。
山沿いでは17日(月)夜から雪になるところがあるため注意ください。
また、この強い寒気の影響で大気の状態が不安定になって、アラレが降ったり路面が凍結する可能性があります。平地に住む方も【タイヤ交換】は済ませた方が良さそうです。
さらに、山沿いでは強い雪が降り、まとまった積雪のおそれがあります。高速道路などの交通情報には十分に注意をしてください。
