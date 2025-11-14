14日(月)は、高気圧に覆われてカラっと晴れました。新潟市では日差しはありましたが、空気をヒンヤリと感じました。昨日より気温が2～3℃下がったところが多くなりました。



週末も晴れの天気が続きそうです。



◆週末の予想天気図

15日(土)は次第に西から高気圧が張り出してきて、16日(日)もすっぽりと高気圧に覆われる見込みです。

このため、土日とも多少雲が広がる時間がありますが、おおむね晴れるでしょう。



◆週末の予想気温

最高気温は、15日(土)は14℃前後の予想でこの時期らしい寒さになります。16日(日)は16℃前後と比較的過ごしやすい陽気になりそうです。

最低気温は、16日(日)朝の方が低く平地も含めて4℃前後のところが多いでしょう。



そして、来週は急に季節が進みそうです。



◆週間予報

たっぷりの日差しが届くのは土日限りで、来週は曇りや雨の日が続くでしょう。

そして、強い寒気が入ってくるため18日(火)と19日(水)にガクッと下がります。山沿いだけでなく、平地でも雪が降り積もるところがありそうです。



◆18日(火)の寒気の予想

夜ごろには平地でも雨から雪に変わるところがあります。

山沿いでは17日(月)夜から雪になるところがあるため注意ください。



また、この強い寒気の影響で大気の状態が不安定になって、アラレが降ったり路面が凍結する可能性があります。平地に住む方も【タイヤ交換】は済ませた方が良さそうです。



さらに、山沿いでは強い雪が降り、まとまった積雪のおそれがあります。高速道路などの交通情報には十分に注意をしてください。