ニガミ17才、イザキタツルの脱退を発表 1年間のライブ活動休止→26年2月から再開も発表【報告全文】
ロックバンド・ニガミ17才は14日、公式Xを更新し、ベースのイザキタツルが脱退することと、2026年2月からライブ活動を再開することを発表した。
同バンドは、Xで《お知らせ》と題し、「この度、イザキタツルが一身上の都合により脱退することとなりました。昨年時点で脱退が決まっておりましたが、今後の活動を協議する中で皆さまへのご報告が遅くなってしまい、申し訳ありません」と報告。あわせて「また、約1年半活動休止していたニガミ17才は、来年2月よりライブ活動を再開いたします！」と発表した。
今後については「岩下優介と平沢あくびの2名を中心にサポートメンバーDr.谷朋彦、Ba.BENCH.を迎えながら新たな体制で活動してまいります」とし、「これまでの歩みを大切な糧として、より自由に、そしてより面白い音楽を届けるために日々4人で飲み明かしております」と伝えた。
そして最後に「新しいニガミ17才をどうぞよろしくお願いします!」と呼びかけた。
ニガミ17才は、岩下優介（Vo）、平沢あくび（Syn）による、「おしゃれ且つ変態な楽曲の表現」というテーマにした日本を中心に活動するクリエイティブバンド。21年4月にドラムスの小銭喜剛が家庭の事情で脱退した。
■報告全文
いつもニガミ17才を応援いただき、ありがとうございます。
この度、イザキタツル(Ba)が一身上の都合により脱退することとなりました。
昨年の時点で脱退が決まっておりましたが、今後の活動を協議する中で皆さまへの
ご報告が遅くなってしまい、申し訳ございません。
イザキタツルを応援してくださった皆さま、そしてニガミ17才を支えてくださっているすべての方々に、あらためて心より感謝申し上げます。
また、昨年より約1年間ライブ活動を休止しておりましたニガミ17才は、来年2月よりライブ活動を再開いたします。
今後は、岩下優介と平沢あくびの2名を中心にサポートメンバーDr.谷朋彦、Ba.BENCH.を迎えながら新たな体制で活動してまいります。
これまでの歩みを大切な糧として、より自由に、そしてより面白い音楽を届けるために日々4人で飲み明かしております。
新しいニガミ17才をどうぞよろしくお願いします!
2025年11月14日
ニガミ17才
