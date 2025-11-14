無料でインテリアフレグランスがもらえる渋谷で「Sawaday」の体験型イベントを開催するよ〜《15日限定》

小林製薬は、2025年11月15日に、インテリアフレグランスブランド「Sawaday」の発売50周年を記念した体験型イベント『香りのマイルーム by Sawaday』を渋谷スクランブルスクエア アーバン・コア スペース（1階）で開催します。

"香り迷子"も安心の「香り診断」実施

『香りのマイルーム by Sawaday』の会場には、女性の多様な暮らしを描く漫画風グラフィックと香りを体感できるミニチュアルームが展示されます。「Sawaday 香るStick パルファム」シリーズや10月に新発売した「Sawaday＋Woman's Aroma」など計5つの香りがミニチュアルームに漂っていて、視覚と嗅覚で"香りのマイルーム"の世界観を楽しむことができます。

また、自分に合う香りがわからないという人にうれしい「香り診断」も実施。いくつかの質問に答えるだけで、自分の暮らしにぴったりの香りがわかります。"脱・香り迷子"したい人は必見です。

さらに、イベント参加者には先着プレゼントも。キンモクセイやサボンなど新商品を含む下記5種の香りの中から、好きな「Sawaday」のアイテム現品がひとつもらえます。

・Sawaday 香るStick パルファムノアール

温かみのあるバニラ・サンダルウッドなどコクのある甘さを基調に、上質なローズ・ジャスミンなどのフローラルを加えた高級感のあるライトオリエンタル調の香りです。

・Sawaday 香るStick パルファムキンモクセイ

爽やかな印象のグリーンとシトラスフルーティーの香りに、清潔感のあるキンモクセイ・ローズ・ピーチフラワーをあわせた可愛らしい印象のフローラルフルーティー調のフレグランスです。

・Sawaday 香るStick パルファムスパークリングピンク

高級感のあるローズやジャスミンに、ムスクで香りに深さをプラス。ペアやピーチ、グレープフルーツなどで明るく爽やかに仕上げた、愛らしいフローラルフルーティー調の香りです。

・Sawaday 香るStick SAVONホワイティッシュサボン

上品なホワイトムスクやフローラルブーケの中に、みずみずしいペア・アップル・カシス等のフルーティな要素がアクセントになった、せっけんのようなやさしく透明感のあるフルーティソープの香りです。

・Sawaday＋Woman's Aroma

ラベンダー・ジュニパー・セージなどリラックス感のあるハーブに、クローブやアンバーのやわらかさが合わさった、温もりを感じるハーバルシトラス調の香りです。

製品がなくなり次第、配布を終了します。

『香りのマイルーム by Sawaday』は、11月15日の10時から18時まで、渋谷スクランブルスクエア アーバン・コア スペースで開催されます。

参加費は無料です。

東京バーゲンマニア編集部