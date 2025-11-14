【ポケモンカード】ゲオが「MEGAドリームex」を抽選販売！会員限定、応募は《17日17時59分まで》
ゲオは2025年11月10日11時から17日17時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」の抽選販売を実施しています。
11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガカイリューXex」や「メガルカリオex」「メガサーモナイトex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。
当選発表は11月26日
応募できるのは、以下の条件を両方満たせる人です。
（1）店舗レンタル会員機能を追加したPontaカードを持っていて、ゲオアプリとPonta会員IDとの連携済の人
（2）当選後の購入時に、本人確認書類と店舗レンタル会員機能付き会員証(Pontaカードまたはゲオアプリ会員証）を提示できる人
1人1回限り、ゲオ抽選販売専用サイトから応募できます。
当選した場合は、11月26日に申し込み時に入力したメールアドレスに連絡があります。連絡がない場合は落選です。
当選者は「MEGAドリームex」1BOX（10パック入り・5500円）が購入できます。購入期間は11月28日〜30日です。
