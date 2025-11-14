【ポケモンカード】ゲオが「MEGAドリームex」を抽選販売！会員限定、応募は《17日17時59分まで》

ゲオ は2025年11月10日11時から17日17時59分まで、ポケモンカードゲーム MEGA ハイクラスパック「MEGAドリームex」の抽選販売を実施しています。

11月28日発売予定の「MEGAドリームex」は、「メガカイリューXex」や「メガルカリオex」「メガサーモナイトex」が収録されているシリーズです。注目商品のため、争奪戦が予想されます。

当選発表は11月26日

応募できるのは、以下の条件を両方満たせる人です。

（1）店舗レンタル会員機能を追加したPontaカードを持っていて、ゲオアプリとPonta会員IDとの連携済の人

（2）当選後の購入時に、本人確認書類と店舗レンタル会員機能付き会員証(Pontaカードまたはゲオアプリ会員証）を提示できる人

1人1回限り、ゲオ抽選販売専用サイトから応募できます。

当選した場合は、11月26日に申し込み時に入力したメールアドレスに連絡があります。連絡がない場合は落選です。

当選者は「MEGAドリームex」1BOX（10パック入り・5500円）が購入できます。購入期間は11月28日〜30日です。

＜参考＞

ゲオオンライン

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）