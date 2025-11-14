ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。1997年オフにヤクルトからFA宣言した際の巨人・長嶋茂雄監督とのやりとりを明かした。

13勝を挙げてFAした吉井氏に巨人、横浜（現DeNA）、西武、阪神、中日が獲得に乗り出した。

巨人からは4年契約で破格の金額を提示された。

しかも長嶋監督から何度も食事に連れて行かれ、「僕のポケットマネーも出すので」と口説かれた。

「銀座で（優勝）パレードしましょう」と誘われたときは、「これはジャイアンツかな」とグラついたが、そのとき「ジャイアンツに行ったら承知しないぞ！」と言った中日・星野仙一監督の顔が浮かんだと言って阿波野氏を笑わせた。

熱心に誘ってくれた長嶋監督にも断りを入れて最低年俸でメジャー挑戦を選んだ。

1年後、帰国した際に長嶋監督にあいさつに行くと「石井くん」と名前を間違えられたという。

このオチに阿波野氏も爆笑。そして「僕も“淡口いいぞ”って言われた。ピッチャーなんだけどなあ…」と笑った。