認知症の高齢者を支援する団体の理事で元警察官の男が、詐欺の疑いで逮捕されました。男は逮捕前、「人たらしは得意です」などと、話していました。

詐欺の疑いで逮捕された、京都府警の元警察官・竹内雅人容疑者（61）は、退職後、認知症の高齢者や家族の生活を支援する一般社団法人「つなぎ」の理事を務めていました。

警察によりますと、竹内容疑者はことし3月、保険外交員の女（55）と共謀して、利用者の90代の女性に対し、「通帳のお金をまとめた方が便利」などと嘘を言い、通帳などを騙し取った疑いがもたれています。

ことし6月、女性が親族に「通帳や実印を渡した」などと話したことから、親族が警察に相談し、犯行が発覚したということです。

竹内容疑者は逮捕前、NNNの取材に対し、「人をたらすのは得意」などと語っていました。

竹内雅人容疑者「ぼくら元々現職（警察官）の時もそうですけど、人と仲良くなってなんぼの世界。人たらしは得意なんで。おばあちゃんを味方に引き入れて…」

調べに対し、竹内容疑者らは容疑を否認していますが、女性の口座からは複数回の出金が確認されていて、警察が詳しく調べています。