プロ野球・ドラフト会議で巨人から育成5位で指名されたオイシックス新潟アルビレックスBCの知念大成選手が仮契約を結びました。



新潟市で球団関係者と面会した知念。いずれも推定で支度金290万円、年俸400万円で仮契約を結びました。



■巨人から育成5位指名 知念大成選手(25)

「支度金を自己投資して活躍できるように大事に使いたい。」



知念はイースタンリーグで、去年は首位打者、今年は打点王と2年連続でタイトルを獲得。球団からは積極的なバッティングが評価され、指名を受けました。



年内は新潟で過ごし、2026年1月からジャイアンツの寮で生活を始めます。



「絶対にまた新潟にプライベートなどで来るので、そのとき有名になっていたらいいと思うので、活躍して(新潟の)みんなに恩返ししたい。」



入団会見は、11月23日に東京ドームで開かれます。