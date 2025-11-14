PONY CANYONの新レーベル HAMMER COLLECTIVE所属のバーチャルシンガー／ラッパー 導凰と朔雀による初の共作曲「Sky Clipper」が、TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』のエンディング主題歌に決定した。

導凰と朔雀がそれぞれ共作詞でも関わった本楽曲は、新しい人生を手に入れた者たちが困難を乗り越えながら、まだ見たことがない世界に到達するストーリーを描いたエモーショナルなダンスナンバーとなっている。

なおアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』は、2026年1月より放送開始予定だ。

・導凰（TAO） コメント

朔雀ちゃんと一緒にEDテーマ曲を担当させていただきます、バーチャル・シンガー / ラッパーの導凰です。「Sky Clipper」は未来へ向かって突き進む曲です。ドラゴンとなった主人公が孤独の中で迷い、選択し、どんな未来と対峙するのか、物語の行く末をこの曲とともに楽しんでいただけますように。

・朔雀（SAK） コメント

EDテーマを導凰ちゃんと一緒に歌わせていただきました、ふゅーちゃーでぽっぷでこずみっくなバーチャル・シンガー / ラッパーの朔雀です。夢だったアニメでの主題歌をこの作品で担当させていただけること、とっても嬉しいです！困難を乗り越えながら成長していくイルシアくんのように朔雀自身もなれたらいいなと思いながら「Sky Clipper」を歌いました。作品をこの曲で彩れたら幸いです。

