ËÜÆü2025Ç¯11·î14Æü¤Ï¡¢2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¥é¥¤¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼ -Switch2¡Ù¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥À¡¼¡ß¥Þ¥·¥ó¤Ç¼«Í³¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª ºÇÂç16¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï²ÄÇ½¤Ê¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼ -Switch2¡Ù¤¬Í½ÌóÈÎÇä¤Ç13%¥ª¥Õ¡ª
2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤È¸ÄÀË¤«¤Ê¥Þ¥·¥ó¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ëÇ¤Å·Æ²¤Î¥é¥¤¥É¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼ -Switch2¡Ù¤¬13%¥ª¥Õ¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¤Ç¤¹¡ª
¥«¡¼¥Ó¥£¡¢¥á¥¿¥Ê¥¤¥È¡¢¥Ð¥ó¥À¥Ê¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¥¤¥À¡¼¤È¡¢¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢¥¦¥£¥ó¥°¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¤ÎÆÃÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¥Þ¥·¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ëÆ±ºî¡£¥«¡¼¥Ó¥£¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡×¡¢¤É¤Á¤é¤ÇÍ·¤Ö¡©
¡Ø¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥Æ¥£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤È¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡×¤Î2¤Ä¤Î¥â¡¼¥É¤òÍÑ°Õ¡£
¡Ö¥·¥Æ¥£¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡×¤Ï¶õÅç¡È¥¹¥«¥¤¥¢¡É¤ò¶î¤±²ó¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ò¶¯²½¤·¤ÆÄ©¤à¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥â¡¼¥É¡£¥«¡¼¥Ó¥£¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¼ç¿Í¸ø¡×¡¢¥á¥¿¥Ê¥¤¥È¤Î¡Ö·õ¤ÇÅ¨¤ò°ìÁ®¡×¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥À¡¼ÆÃÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ï¡¼¥×¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÖÁö¤ê¤â³ê¶õ¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡×¡¢¥Ç¥Ó¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö°ì·â¤ÇÂç¥À¥á¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥Þ¥·¥óÀÇ½¤¬ÀïÎ¬¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥Ô¡¼Ç½ÎÏ¤ä²øÄ»¤ÎÈôÍè¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥À¥àÍ×ÁÇ¤âÍí¤ß¡¢¾ï¤ËÅ¸³«¤¬ÊÑ²½¡£ºÇÂç16¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀï¤Ç¶¥µ»À¤Î¹â¤¤¶î¤±°ú¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥¢¥é¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥¹¤òÉñÂæ¤ËÅ¨¤ò¹¶·â¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÂ®¤¹¤ëÁÖ²÷¥ì¡¼¥¹¤¬Å¸³«¤·¡¢ºÇÂç6¿ÍÂÐÀï¤ËÂÐ±þ¡£¥·¥§¥Õ¥«¥ï¥µ¥¤ä¥Ç¥Ç¥ÇÂç²¦¤Ê¤É¸ÄÀÅª¤Ê¥é¥¤¥À¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Áö¹Ô¡¦¹¶·â¡¦³ê¶õ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¾¡ÇÔ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¼ê¤Ë´À°®¤ë¥â¡¼¥É¡£
¤É¤Á¤é¤â¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Þ¥·¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÎ¬¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¤è¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î14Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
