叩いて蹴って “ポケカ”奪い逃走か 警察が3人組の行方追う 防犯カメラには一部始終や話し声も 熊本
11月14日未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店で、店に入った3人が商品ケースを壊し、カードを盗んで逃走しました。カードと破損物の被害総額は250万円相当とみられています。
防犯カメラの映像を見ると、14日午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の店舗に3人組が入ってきました。
すると･･･。
ためらうことなく、ポケモンカードが入った商品ケースに工具のようなものを打ち付けました。そして、店の中で何かやり取りする声も。
3人は中にあったカードを次々と盗み、1分30秒ほどで店を後にしました。
この店を経営する男性は。
店のオーナー「熊本でこういうことがあるのかと最初は驚きでした。商品と店内の破損をみて250万円ぐらいの被害」
その後、通報を受けた警察が犯人に結び付く証拠の採取をしていました。
3人は急いでいたのか、商品ケースを壊したものの、中のカードはそのままのところもありました。
警察は、窃盗事件として逃げた人物の行方を追っています。
「夜間にショーケースを壊して」という事件は、11月7日に熊本市南区南高江の質店に2人が侵入し、商品ケースを壊してネックレスなど約560万円相当を盗む事件も起きています。