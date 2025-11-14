11月14日未明、熊本市にあるトレーディングカードの無人販売店で、店に入った3人が商品ケースを壊し、カードを盗んで逃走しました。カードと破損物の被害総額は250万円相当とみられています。

【写真を見る】叩いて蹴って 防犯カメラに映った犯行の様子

防犯カメラの映像を見ると、14日午前1時半ごろ、熊本市中央区渡鹿の店舗に3人組が入ってきました。

すると･･･。

ためらうことなく、ポケモンカードが入った商品ケースに工具のようなものを打ち付けました。そして、店の中で何かやり取りする声も。

3人は中にあったカードを次々と盗み、1分30秒ほどで店を後にしました。

この店を経営する男性は。

店のオーナー「熊本でこういうことがあるのかと最初は驚きでした。商品と店内の破損をみて250万円ぐらいの被害」

その後、通報を受けた警察が犯人に結び付く証拠の採取をしていました。

3人は急いでいたのか、商品ケースを壊したものの、中のカードはそのままのところもありました。

警察は、窃盗事件として逃げた人物の行方を追っています。

「夜間にショーケースを壊して」という事件は、11月7日に熊本市南区南高江の質店に2人が侵入し、商品ケースを壊してネックレスなど約560万円相当を盗む事件も起きています。