Omoinotake、森崎ウィン×向井康二W主演映画『（LOVE SONG）』主題歌「Gravity」MV公開

Omoinotakeが、森崎ウィンと向井康二（Snow Man） がダブル主演を務める映画『（LOVE SONG）』の主題歌「Gravity」のMVを公開した。

■引き寄せられる想いの強さを表現したMV

「Gravity」は、映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソング。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたかい余韻が残る楽曲となっている。

MVは、別々の場所にいる4人のダンサーの動きがシンクロし、強烈な繋がりを感じられるようなダンスシーンにて構成され、引き寄せられる想いの強さを表現した映像となっている。「幾億光年」や「蕾」など、OmoinotakeのMVを何度か手掛けている大久保監督が監督を務めた。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Gravity/イノセントブルー」

