µîÇ¯¡¢Åìµþ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¡£
¤½¤ÎÌä¤¤¤ò²¿½½Ç¯¤â·¡¤ê²¼¤²Â³¤±¤Æ¤¤¿¡È¥Æ¥¯¥Î³¦¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡É¡¢¥¸¥§¥Õ¡¦¥ß¥ë¥º¡£¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ç¤Ï¤½¤Î¤È¤¡¢Èà¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¸¦µæ¡Ê¡©¡Ë¤ÈÉñÂæ±é½Ð¤ÎÎ¢Â¦¤òÊ¹¤¡¢¾¡¼ê¤Ê¤¬¤é¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÀèÇÚ¡É¤È¸Æ¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¤ÎÀè¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡© ¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ëÀèÇÚ¡É¤³¤È¥¸¥§¥Õ¡¦¥ß¥ë¥º¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¤½¤Î¥¸¥§¥Õ¤¬¡¢Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ¤Øµ¢´Ô¡£
1995Ç¯¡¢¿·½É¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÅÁÀâÅªÍèÆü¸ø±é¤«¤é30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢11·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåJOULE¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþLIQUIDROOM¤Ç¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Jeff Mills / LIQUIDROOM [¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à]
Æ±»þ¤Ë¡¢11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ï¡¢LIQUIDROOMÆâ¤ÎKATA¤Ç30Ç¯Á°¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¤È¡¢µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤â¥Æ¥¯¥Î¡¢¤½¤·¤Æ²»³Ú¤ÎÎò»Ë¤òÊª¸ì¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡¿¥¢¡¼¥ÈÀ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤Ð¤«¤ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½éÆü¤Ë¤Ï¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥ÕËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿30Ç¯
¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¤¬¤Þ¤º¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö½éÍèÆü¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹ðÇò¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤È¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö»þ¤ÎÆüËÜ¤ÎDJ¤È¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤Þ¤ì¤Ë¸«¤ëÇ»Ì©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ËÆüËÜ¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»î¤¹¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¡ÈÇ»Ì©¤µ¡É¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥ÎÊ¸²½¤ò·Á¤Å¤¯¤ë½ÅÍ×¤ÊÅÚ¾í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÌ¾ºî¡ØLive at Liquid Room¡ÙÃÂÀ¸¤ÎÎ¢Â¦
¥¸¥§¥Õ¤Ï¡¢1995Ç¯¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤òºîÉÊ²½¤·¤¿¡ØJeff Mills - Live at Liquid Room, Tokyo¡Ù¡Ê1996¡Ë¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÐÌîÂîµå¤µ¤ó¤¬´ë²è¡¦´Æ½¤¤·¤¿¡ÈMIX-UP¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î2ºîÌÜ¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¼«ÂÎ¤¬ÆüËÜ¤Î¥Æ¥¯¥Î¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬À®¤·¿ë¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë°ÕµÁ¤¢¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×
¥Æ¥¯¥Î¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿1Ëç¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÈÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡É¤Î½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
30Ç¯Á°¤Î¡È¸½¾ì´¶¡É¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅ¸¼¨¡£The BellsÌ¤Äê¥¿¥¤¥È¥ëÈ×¤â
Å¸¼¨¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¼«¤é¤¬ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î¿ô¡¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¥¿¥¤¥È¥ë¤¹¤é·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¡ÖThe Bells¡×¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥»¥Æ¡¼¥ÈÈ×¤ä¡¢Æ¼À½¤Î¥³¥Ã¥Ñ¡¼¥Ç¥£¥¹¥¯¤Þ¤Ç¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åö»þ¥ª¡¼¥×¥ó¥ê¡¼¥ë¤ÇDJ¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¤â¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÍèÆü¸ø±é¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤ºî¤Ã¤¿²»¸»¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¥Æ¡¼¥×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤¿¡×
¡ÈºÇ¿·¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¡É¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¡£30Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥¸¥§¥Õ¤é¤·¤µ¤¬¤Ë¤¸¤à¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
Ì¤È¯É½¶Ê¡¢ÍèÆü¸ø±é¤Ç½éÈäÏª¤Ø
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨ÉÊ¤òÃµ¤¹Ãæ¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎÀ©ºîÊª¤ò¼¡¡¹¤ÈÈ¯·¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥Õ¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢º£¤âÌ¤È¯É½¤Î¶Ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤Î°ìÉô¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤É¤ó¤Ê²»¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© 30Ç¯±Û¤·¤Î¡È¿·¶Ê¡É¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµ®½Å¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü¤Î¥ê¥¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¡¢DOMMUNE¤Ë¤ÆµÞî±¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ªhttps://t.co/EKypJKfmrM- Axis Japan (@JeffMillsJapan) November 14, 2025
¡Âçºå¸ø±é
• Æü»þ¡§11·î14Æü¡Ê¶â¡ËOpen 22:00 / Close 05:00 ￼
• ²ñ¾ì¡§JOULE¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶2ÃúÌÜ11-7 ÆîÃº²°Ä®¥Ó¥ë¡Ë
• ½Ð±é¼Ô¡§Jeff Mills¡¢DJ NOBU¡¢Compufunk
• ¾å±Ç¡§¡ØLive at Liquid Room¡Ù
• ÎÁ¶â¡§Á°Çä \5,000¡¿ÅöÆü \6,000¡¿23ºÐ°Ê²¼ \3,000
• ¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢Ç¯Îð³ÎÇ§¤¢¤ê
¢Åìµþ¸ø±é
• Æü»þ¡§11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËOpen 23:30 / Start 24:00 / Close 05:00
• ²ñ¾ì¡§LIQUIDROOM¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-16-6¡Ë
• ½Ð±é¼Ô¡§Jeff Mills
• ÎÁ¶â¡§\7,000 + 1¥É¥ê¥ó¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸700±ß
• ¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¢´é¼Ì¿¿ÉÕ¤¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨É¬¿Ü
£30¼þÇ¯µÇ°¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó & ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×
• ÆüÄø¡§11·î13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
• ²ñ¾ì¡§LIQUIDROOM 2F KATA¡ÊÅ¸¼¨¡¦ÊªÈÎ¡Ë