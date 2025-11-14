酒を飲んだあと、アルコールが残った状態で車を運転し、歩道にいた女性をはねて死亡させた男の控訴審が、11月14日に福岡高等裁判所で始まりました。

【写真を見る】事故直後、現場に立つ被告 前方が大きく損壊した車

裁判所には、亡くなった横田千尋さんの父・邦祐さんと母・章子さんの姿がありました。

一審は「懲役12年」

熊本市職員だった千尋さんは去年6月、熊本市中央区細工町で、元ホストの松本岳被告（25）が運転する軽乗用車にはねられ死亡しました。

松本被告は、酒を飲んだあと、アルコールが残った状態で時速70キロほどで車をバックさせて逆走し、歩道にいた千尋さんをはねて死亡させ、一緒にいた横田さんの友人にもけがをさせたとして、危険運転致死傷の罪などに問われています。

今年5月、熊本地裁は松本被告の運転について「制御困難な高速度で危険運転致死傷にあたると認定し、検察の求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。

松本被告は判決を不服として控訴していました。

控訴審で弁護側は、松本被告が示談金として被害者2人に自動車保険で合計約1億3000万円を支払ったことを強調して、減刑を求めました。

また、危険運転については「高速での走行が事故の原因ではなく、ハンドルの切り過ぎによる事故で、危険運転にはあたらない」と主張しました。

一方、検察側は「控訴理由はなく棄却すべき」と主張しています。

父・邦祐さんは、事件から1年半が経った今も「怒りしかない」と話します。

亡くなった千尋さんの父・横田邦裕さん「この話に区切りをつけて前を向いて生きていきたいと思っているけど、松本被告はそこに対しても何も感じないんだろうなと。日を追うごとに怒りしか湧いてこない」

判決は12月22日に言い渡されます。

