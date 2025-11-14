　14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては156.53円安。出来高は3577枚となっている。

　TOPIX先物期近は3355.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.31ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50220　　　　　-110　　　　3577
日経225mini 　　　　　　 50220　　　　　-110　　　 56581
TOPIX先物 　　　　　　　3355.5　　　　　　+2　　　　4105
JPX日経400先物　　　　　 30255　　　　　 +50　　　　 220
グロース指数先物　　　　　 703　　　　　　-1　　　　 311
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース