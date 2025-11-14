日経225先物：14日19時＝110円安、5万220円
14日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比110円安の5万220円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万376.53円に対しては156.53円安。出来高は3577枚となっている。
TOPIX先物期近は3355.5ポイントと前日比2ポイント高、TOPIXの現物終値比は4.31ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50220 -110 3577
日経225mini 50220 -110 56581
TOPIX先物 3355.5 +2 4105
JPX日経400先物 30255 +50 220
グロース指数先物 703 -1 311
東証REIT指数先物 売買不成立
