「スタメンじゃなくてびっくり」「外れるの珍しい」代表復帰の遠藤航はガーナ戦でベンチスタート「勝ってたら後半CB試して欲しい」などの声
森保一監督が率いる日本代表は、11月14日に国際親善試合でガーナ代表と対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
腕章を巻くのは南野。10月シリーズは怪我で不参加だったキャプテンの遠藤航は、今シリーズで復帰もガーナ戦はベンチスタートに。ネット上では「遠藤控えか」「遠藤スタメンじゃなくてびっくりなんやけど」「遠藤スタメン奪われた感じかな？」「遠藤が外れるのは珍しいな」「遠藤は試合感取り戻すために２試合ともフルで出してほしかったな」「勝ってたら後半遠藤CB試して欲しい」といった声があがった。
試合は豊田スタジアムで開催。19時20分にキックオフ予定だ。なお、控えメンバーは以下のとおり。
GK
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
野澤大志ブランドン（アントワープ）
DF
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
渡辺 剛（フェイエノールト／オランダ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
南野拓実（モナコ／フランス）
堂安 律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中 碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
腕章を巻くのは南野。10月シリーズは怪我で不参加だったキャプテンの遠藤航は、今シリーズで復帰もガーナ戦はベンチスタートに。ネット上では「遠藤控えか」「遠藤スタメンじゃなくてびっくりなんやけど」「遠藤スタメン奪われた感じかな？」「遠藤が外れるのは珍しいな」「遠藤は試合感取り戻すために２試合ともフルで出してほしかったな」「勝ってたら後半遠藤CB試して欲しい」といった声があがった。
GK
小久保玲央ブライアン（シント＝トロイデン／ベルギー）
野澤大志ブランドン（アントワープ）
DF
板倉 滉（アヤックス／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
MF／FW
遠藤 航（リバプール／イングランド）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）
後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】どこもかしこもデザイン刷新！ 世界各国の北中米W杯“本大会用ユニホーム”を一挙公開！