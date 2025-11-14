16Ëüµå¤Î〝¸÷¤Î¥¢ー¥Á〟¿·³ã±ØÆî¸ý¹¾ì¤È¤±¤ä¤ÄÌ¤ê¡Ö¸÷¤Î¥Úー¥¸¥§¥ó¥È¡×»Ï¤Þ¤ë¡Ú¿·³ã¡Û
¿·³ã±ØÆî¸ý¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¡Ø¸÷¤Î¥Úー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤¬11·î14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç38²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ø¸÷¤Î¥Úー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¡£Àè¤Û¤É14Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë16Ëüµå¤ÎÅÅµå¤ËÌÀ¤«¤ê¤¬¤È¤â¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÃÏ¸µ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢2024Ç¯¤ÈÆ±¤¸µ¬ÌÏ¤ÎÅÅµå¤ò³ÎÊÝ¡£
¿·³ã±ØÆî¸ý¹¾ì¤È¤±¤ä¤ÄÌ¤ê¤ÎÌó1km¤¬〝¸÷¤Î¥¢ー¥Á〟¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¸÷¤Î¥Úー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢ËèÆüÍ¼Êý5»þ～¿¼Ìë0»þ10Ê¬¤Þ¤ÇÅÀÅô¤·¡¢2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£(12/22¤Î°ìÉô»þ´Ö½ü¤¯)
