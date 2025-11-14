運転手の高齢化や、人材不足による交通サービスの縮小に歯止めをかけようと、長崎市で協議会が開かれました。

持続可能な公共交通に向けて、意見が交わされました。

（県地域振興部次長兼交通政策課長 南澤 佑典さん）

「運転士や整備士など、地域公共交通の担い手の確保、人材育成や好事例の情報共有の推進の2項目を整理している」

協議会には交通事業者のほか、運輸局、自治体の関係者など約30人が出席。

県の担当者から、来年度から5年間分の「県地域公共交通計画」の素案について説明がありました。

この日の協議会では、運転手の高齢化や輸送人員の減少を背景とした “交通サービスの縮小” に歯止めをかけようと、持続可能な公共交通のあり方について意見が交わされました。

（県タクシー協会 四元 永生会長）

「とにかく人手不足はどうにもならない状況。(車の)自動運転が残される道だと考えている」

（西肥自動車 自動車部 久池井 隆部長）

「(バス)運転士の生産性を上げていく中に、どうしても道路交通の環境がある。渋滞による遅れなどが、非常に足かせとなる。

道路管理者による、賢い車の使い方などに視点を向けた項目も入れていくべき」

県は今回出された意見も踏まえ、今年度中の計画策定を目指しているということです。