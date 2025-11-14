交通サービス縮小に歯止め「県地域公共交通計画」持続可能な公共交通に向けて事業者らが意見交換《長崎》
運転手の高齢化や、人材不足による交通サービスの縮小に歯止めをかけようと、長崎市で協議会が開かれました。
持続可能な公共交通に向けて、意見が交わされました。
（県地域振興部次長兼交通政策課長 南澤 佑典さん）
「運転士や整備士など、地域公共交通の担い手の確保、人材育成や好事例の情報共有の推進の2項目を整理している」
協議会には交通事業者のほか、運輸局、自治体の関係者など約30人が出席。
県の担当者から、来年度から5年間分の「県地域公共交通計画」の素案について説明がありました。
この日の協議会では、運転手の高齢化や輸送人員の減少を背景とした “交通サービスの縮小” に歯止めをかけようと、持続可能な公共交通のあり方について意見が交わされました。
（県タクシー協会 四元 永生会長）
「とにかく人手不足はどうにもならない状況。(車の)自動運転が残される道だと考えている」
（西肥自動車 自動車部 久池井 隆部長）
「(バス)運転士の生産性を上げていく中に、どうしても道路交通の環境がある。渋滞による遅れなどが、非常に足かせとなる。
道路管理者による、賢い車の使い方などに視点を向けた項目も入れていくべき」
県は今回出された意見も踏まえ、今年度中の計画策定を目指しているということです。