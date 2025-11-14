¡Ú¶å½£¾ì½ê¡ÛË¾ºÎ¶¡¡ÊÑ²½àÌµ·Ù²üá¤ÇÆÍ¿Ê¡Ä10¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡¡Î©Ï²¿ÆÊý¡ÖÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£´Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¢²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤¬Ê¿Ëë¤Î¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£²¡á¹Ó¼®¡Ë¤Ë¶þ¤·¤ÆÄËº¨¤Î£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ë¾ºÎ¶¤¬Æ¬¤ò²¼¤²¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤à¤È¡¢¼ã¸µ½Õ¤Ï¤¹¤«¤µ¤ºº¸¤ØÆ°¤¤¤Æ¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡£²£¹Ë¤Ï¤Ä¤ó¤Î¤á¤ë¤è¤¦¤ËÅÚÉ¶¤ËÎ¾¼ê¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ë¾ºÎ¶¤Ï²£¹Ë£µ¾ì½êÌÜ¤Ç£±£°¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±ÇÛµë¡£¼èÁÈ¸å¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤º¡¢²ñ¾ì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë°°Ë¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÁê¼ê¤ÎÊÑ²½¤Ï¡ËÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¼ã¸µ½Õ¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£